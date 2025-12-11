Perinetti analizza così la corsa Scudetto tra Inter, Napoli e Milan. I rossoneri hanno un vantaggio: ecco quale

Perinetti parla così della corsa Scudetto tra Inter, Napoli e Milan. Il vantaggio dei rossoneri di Allegri: le sue parole

Intervenuto a TMW Radio durante la trasmissione Maracanà, il dirigente Giorgio Perinetti ha confermato che la lotta per lo Scudetto si è ristretta a tre contendenti principali: Napoli, Inter e Milan. Perinetti ha minimizzato l’impatto della prossima finestra di calciomercato, sottolineando come i veri “giocatori bravi non cambiano casacca” a gennaio, ma che queste tre squadre hanno dimostrato di avere qualcosa in più.

Il Milan beneficia della possibilità di “lavorare tutta la settimana”, potendo concentrarsi maggiormente sul campionato.

Perinetti, I Vantaggi delle Big di Testa

L’Inter è forte di un organico ritenuto il migliore degli ultimi anni, con una rosa profonda e collaudata. Il Napoli dimostra di essere sempre sul pezzo, nonostante le difficoltà, e ha l’apporto fondamentale di Antonio Conte, definito un condottiero capace di trasmettere una voglia e una determinazione importanti. Perinetti ha espresso soddisfazione per la competitività della Serie A, definendo il campionato come “bello finalmente avere un campionato così combattuto”, elogiando l’esperienza di Allegri, la tempra di Conte e le idee di Chivu, a capo di un organico forte.