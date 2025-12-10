Mercato Milan, interesse dalla Premier League per Loftus-Cheek: la posizione del club rossonero

Mercato Milan, dall’Inghilterra arriva dell’interesse per Ruben Loftus-Cheek: ecco la volontà del club rossonero

Secondo quanto riportato da Luca Cohen sul suo profilo X, l’esterno del Milan Ruben Loftus-Cheek è finito nel mirino di alcuni club della Premier League. Ci sarebbe l’interesse di un paio di società inglesi che avrebbero manifestato un concreto interesse per il centrocampista.

La situazione sembra alimentata dalla volontà del calciatore stesso. Loftus-Cheek sarebbe interessato a tornare nel campionato inglese per due ragioni fondamentali: assicurarsi maggiore minutaggio e avere così la possibilità di mettersi in mostra in vista del prossimo Mondiale.

Mercato Milan, il club Valuta le Offerte in Arrivo

Loftus-Cheek vede nel rientro in Premier League una vetrina importante per riconquistare un posto fisso nella Nazionale. L’idea è quella di giocare con continuità per poter competere ai massimi livelli internazionali. Per quanto riguarda la posizione del club rossonero, il Milan valuterà attentamente eventuali offerte che dovessero arrivare per il giocatore. Una cessione sarebbe presa in considerazione solo se le condizioni economiche e sportive risultassero vantaggiose per la società.