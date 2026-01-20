Perinetti avverte: «Mercato? Sessione di gennaio difficile, ma il Milan e la Roma hanno già comprato attaccanti che hanno fatto gol»

Perinetti avverte sulle difficoltà del calciomercato invernale in Serie A. Le parole del dirigente: «A Milan e Roma hanno già fatto gol»

Giorgio Perinetti, intervistato da TMW, ha parlato del mercato invernale di Serie A, sottolineando le difficoltà legate agli acquisti di giocatori in grado di fare la differenza già a gennaio. Secondo il direttore sportivo, le operazioni di mercato a metà stagione sono particolarmente complesse, ma è comunque lecito aspettarsi qualche miglioramento in termini di qualità per le squadre di vertice.

Perinetti ha poi elogiato Milan e Roma, sottolineando come i rinforzi in attacco siano stati prontamente decisivi per entrambe le formazioni, con i nuovi acquisti che hanno già contribuito con gol importanti. In particolare Fullkrug autore del gol vittoria contro il Lecce.

LE PAROLE DI PERINETTI SUL MERCATO – «Il mercato di Serie A è molto difficile per quanto concerne acquisti di giocatori che possano essere determinanti a gennaio. Giusto aspettarsi qualche ritocco di livello per migliorare. Milan e Roma hanno comprato attaccanti che hanno fatto subito gol».