Perin parla così di Allegri. Il confronto con Spalletti e non solo. Le parole del portiere bianconero

Perin, portiere della Juventus, ha parlato così di Massimiliano Allegri. Il paragone con Spalletti ma non solo

Intervistato dai colleghi di TMW, il portiere della Juventus, Mattia Perin, ha offerto una riflessione sui grandi tecnici che hanno segnato la sua carriera, inclusi Massimiliano Allegri, con cui ha condiviso 46 partite, e Luciano Spalletti. Perin ha evidenziato similitudini notevoli tra i due allenatori, in particolare riguardo alla loro capacità di interpretare il gioco e di incidere sulle dinamiche di squadra.

Perin: La Visione di Allegri e il Contributo di Ogni Allenatore

Perin ha specificamente elogiato Allegri, riconoscendogli una “genialità e delle letture fuori dal comune“, qualità che rivede anche nell’attuale tecnico toscano Spalletti. Il portiere ha individuato un tratto comune che unisce i due: la loro “territorialità”, commentando che “si vede che in Toscana c’è un pizzico di genio”. Forte dei suoi 33 anni di carriera, Perin ha ribadito l’importanza della crescita continua: “Ho imparato qualcosa da tutti, ormai ho 33 anni e cerco di apprendere il più possibile, perché poi mi piace restituire tutto ai più giovani”.