Mercato Milan, dall’Inghilterra arrivano nuovi rumors per Gimenez. A gennaio sarà addio? Le ultime

Mercato Milan, dall’Inghilterra arrivano nuove voci sul futuro di Santiago Gimenez. Le ultime sulla situazione dell’attaccante

Reduce dalla sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio, il Milan si concentra sul prossimo impegno di Serie A contro il Torino, ma tiene banco la situazione di Santiago Gimenez. L’attaccante messicano sta vivendo un momento complicato: è ormai fermo da un mese a causa di un problema alla caviglia e anche oggi ha svolto un allenamento personalizzato, rendendo improbabile una sua convocazione per la trasferta contro i granata. Le difficoltà per l’ex Feyenoord non sono solo fisiche: Gimenez, infatti, stenta a trovare la via del gol in campionato, dove è ancora a quota zero (l’unica rete stagionale è arrivata in Coppa Italia contro il Lecce).

Mercato Milan, Le Dichiarazioni di Pimenta e i Sondaggi Oltre Manica

Nonostante le dichiarazioni del suo agente, Rafaela Pimenta, che a ESPN ha ribadito la volontà del calciatore di restare a San Siro e la stessa intenzione del club (“nei piani non c’è quello di lasciare il Milan… va tutto bene”), il mercato attorno al giovane messicano ha iniziato a muoversi. In particolare, è dall’Inghilterra che arrivano i sondaggi più concreti. Secondo TeamTalk, il Leeds, che la scorsa estate aveva già prelevato Noah Okafor dal Milan, sarebbe intenzionato a tornare alla carica per Gimenez. A questo interesse si aggiunge anche quello del West Ham in Premier League. Nonostante il Milan e Pimenta mantengano una posizione di chiusura, il futuro di Gimenez si fa incerto, a solo un anno dal suo arrivo nel capoluogo lombardo.