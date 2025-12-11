Pereyra ricorda la sua esperienza alla Juventus. Le parole del centrocampista su Allegri

Pereyra, intervistato da Cronache di Spogliatoio, ha parlato della sua esperienza alla Juventus e della gestione di Allegri

Roberto Pereyra, oggi all’AEK Atene e in passato centrocampista di Udinese e Juventus, ha condiviso i suoi ricordi sul periodo trascorso sotto la guida di Massimiliano Allegri, durante un’intervista concessa a Cronache di Spogliatoio. Pereyra ha descritto il tecnico come una figura che ha creduto fortemente in lui, considerandolo il primo cambio, ma utilizzandolo spesso anche da titolare grazie al suo impegno costante.

Pereyra, La Gestione dello Spogliatoio e gli Aneddoti in Sauna

Il “Tucu” ha elogiato Allegri definendolo un “vero uomo di spogliatoio”, capace di interagire con i giocatori in modi inaspettati per compattare il gruppo. Ricorda Allegri che “rideva, scherzava, si sentiva in corridoio che urlava” e, in un aneddoto particolare, entrava nello spogliatoio con un asciugamano sulle spalle dicendogli: “Dai Tucu, andiamo in sauna“. Questo approccio informale, non comune per un allenatore, era un metodo per creare affiatamento.

Nonostante l’ambiente scherzoso, Pereyra ha sottolineato che Allegri non regalava nulla, esigendo sempre il massimo. Lo dimostra l’episodio in cui l’argentino saltò l’attivazione prima di un allenamento perché si sentiva “stanchino”. Il mister lo affrontò immediatamente: “Così non va bene eh, la prossima volta te ne vai”, evidenziando la necessità di disciplina e applicazione anche nei dettagli, nonostante la confidenza.