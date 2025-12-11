Modric parla così della Serie A. La competitività del nostro campionato e non solo: le sue parole

Modric, centrocampista del Milan, è stato premiato ai Gazzetta Sports Awards: le belle parole sui rossoneri e su Max Allegri

Intervenuto e premiato all’11^ edizione dei Gazzetta Sports Awards, Luka Modric, centrocampista rossonero, ha avuto modo di parlare del Milan, della sua forma fisica e dell’impatto di un allenatore come Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

Modric, le parole sul campionato italiano

L’esperienza in Serie A ha confermato le sue aspettative sulla difficoltà del campionato: «Il calcio italiano è diverso da quello spagnolo, ma è un campionato molto competitivo. Forse all’estero non si realizza quanto sia difficile. Non mi ha sorpreso perché l’ho sempre visto». Un chiaro riconoscimento del valore e della complessità tattica del massimo campionato italiano.

LE DICHIARAZIONI DI MODRIC