Pellegatti spiega: «Chi critica Allegri dovrvebbe dirmi questo. Rinvio Milan Como? Sfortunati per questo motivo»

Pellegatti ha commentato sul canale YouTube due dei temi attuali riguardo il Milan, tra la scelta di Allegri come allenatore e il rinvio di Milan Como

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato delle recenti vicende del Milan, commentando il rinvio della partita contro il Como e l’eventuale aumento della pressione sulla squadra, ora a -8 dall’Inter. Pellegatti ha anche espresso un parere deciso sulla figura di Massimiliano Allegri, difendendo il tecnico dalle critiche e sollecitando chi lo critica a indicare chi vorrebbero al suo posto, soprattutto in questo momento delicato per il club rossonero.

LA PRESSIONE SUL MILAN – «La Juve ha pareggiato all’ultimo minuto, l’Inter ha vinto in maniera agevole, molto agevole direi, la Roma gioca stasera e noi non abbiamo giocato. Siamo stati un po’ sfortunati che proprio a noi è capitata la partita in casa l’8 febbraio, qualcuno potrebbe dire che ora si può subire la pressione di essere a -8 e di dover a tutti i costi cercare di vincere, quindi ripeto si alza la pressione, però nessuno ha calcolato, di quelli che sperano che si alzi la pressione e che schiacci il Milan, la figura di Massimiliano Allegri».

DEFESA DI ALLEGRI – «Chi critica Allegri e vorrebbe cambiarlo, si guardi intorno, e mi deve dire che altro allenatore vorrebbe in questo momento storico al posto di Allegri. Non vale Guardiola, non vale Klopp, allenatori prendibili, allenatori per il Milan. È inutile lamentarsi di Allegri, bocca dire, che allenatori volete al posto di Allegri, quali sono gli allenatori che vi garantirebbero gioco spumeggiante e risultati, con questa squadra, con i suoi pregi e difetti».

L’EREDITÀ DI FONSECA E LA NUOVA STRATEGIA – «Siamo reduci da delle imbarcate in difesa tremende, io voglio anche sottolineare Fonseca, forse avrebbe fatto qualcosa di meglio se la dirigenza non avesse immaginato un Milan senza direttore sportivo, perchè queste cose non ce le dimentichiamo. Poi per fortuna è cambiato tutto, hanno fatto cambiare questa idea e sono arrivati Tare e Allegri. Prendetemene un altro che ha rimediato in così poco tempo alle imbarcate della scorsa stagione».

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale