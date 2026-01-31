Milan Como, ufficiale la data del recupero del match della 24a giornata di Serie A!

Milan Como, ufficiale la data del recupero della 24a giornata di Serie A dopo l’annullamento della trasferta a Perth. Ecco quando si gioca

È ufficiale: il recupero di Milan Como, partita originariamente programmata a Perth, si disputerà finalmente a San Siro, come confermato dalla Lega Serie A. La partita, valida per la 24ª giornata di Serie A Enilive, si giocherà il mercoledì 18 febbraio 2026, con fischio d’inizio previsto per le 20:45.

L’incontro tra Milan e Como, che inizialmente avrebbe dovuto avere luogo in Australia, torna quindi a Milano, e sarà un appuntamento importante per entrambe le squadre, in vista dei rispettivi obiettivi in campionato.

Per l’occasione, la squadra di Massimiliano Allegri proverà a mantenere la scia dell’Inter capolista, provando a non farsi sfuggire le ambizioni scudetto, ma anche a solidificare maggiormente la posizione nella zona Champions, che proprio il Como di Cesc Fabregas, prova ad insidiare.

Con la data e l’orario ora confermati, i tifosi possono prepararsi per una partita che promette emozioni e che vedrà San Siro protagonista ancora una volta.

