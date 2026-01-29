Milan Como, quando si gioca? Ecco la data più probabile: l’ufficialità arriverà domani

Milan Como, domani arriverà la data ufficiale del match tra rossoneri e lariani. Ecco tutti i dettagli

La suggestione di vedere il Milan volare in Australia per la sfida contro il Como è definitivamente tramontata. Nonostante i piani iniziali prevedessero la trasferta a Perth, le richieste dell’AFC sono state ritenute «irricevibili dalla Lega Calcio Serie A», riportando la gara nella sua sede naturale: lo stadio di San Siro. La decisione mette fine a settimane di speculazioni e garantisce ai tifosi rossoneri di poter sostenere la squadra di Massimiliano Allegri in un momento cruciale della stagione, con il Diavolo impegnato nell’inseguimento all’Inter capolista.

Il via libera definitivo per la data è arrivato grazie ai risultati europei dei cugini nerazzurri. Poiché l’Inter di Cristian Chivu si è qualificata come testa di serie in Champions League, giocherà il ritorno dei playoff al Meazza a fine febbraio. Questo incastro libera lo slot perfetto per il recupero di campionato nella settimana precedente. Secondo quanto raccolto dalle ultime indiscrezioni, la sfida tra i rossoneri e i lariani di Cesc Fàbregas si disputerà ufficialmente mercoledì 18 febbraio alle ore 20:45.

Milan Como, sfida tra filosofie: risultatisti contro giochisti

L’incrocio tra Allegri e Fàbregas non è solo una questione di punti in classifica, ma rappresenta un vero e proprio scontro ideologico che ha infiammato i social negli ultimi giorni. Da una parte il pragmatismo del tecnico livornese, dall’altra il calcio propositivo dello spagnolo: «Un incrocio che ha rinverdito i fasti del vecchio dibattito tra giochisti e risultatisti». Con il Milan attualmente a -5 dalla vetta, questa partita diventa fondamentale per non perdere il treno scudetto e confermarsi come l’unica vera anti-Inter di questo campionato.

