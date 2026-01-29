Milan Como, con l’Inter ai playoff Champions ecco le due date di febbraio per il recupero. Segui le ultime sui rossoneri

Con la conclusione della fase a gironi della Champions League, il calendario della Serie A inizia a definire i suoi ultimi incastri. Al centro dell’attenzione c’è il rinvio della sfida tra il Milan e il Como, valida per la ventiquattresima giornata di campionato. La gara, originariamente prevista per l’8 febbraio, ha subito uno spostamento forzato a causa dell’indisponibilità dello stadio di San Siro, impegnato ad ospitare la prestigiosa cerimonia d’inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Le date del recupero: Allegri sfida Fabregas a metà febbraio

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni giornalistiche e confermato dai palinsesti sportivi (Fonte: News Sportive/Serie A), la partita tra i rossoneri e i lariani verrà recuperata nella settimana del 17-18 febbraio. La scelta è diventata quasi obbligata a causa degli impegni europei dell’Inter. I nerazzurri, infatti, dovranno disputare i playoff di Champions League il 24 o 25 febbraio, occupando di fatto lo slot dell’ultima settimana del mese.

Sarà un confronto affascinante in panchina. Da una parte troveremo Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan, tecnico esperto e maestro nel leggere i momenti cruciali della stagione, deciso a non perdere punti preziosi nella corsa scudetto. Dall’altra ci sarà Cesc Fabregas, il giovane tecnico del Como ed ex fuoriclasse del centrocampo mondiale, che sta stupendo tutti con la sua proposta di gioco coraggiosa e moderna.

La strategia di Igli Tare per gestire il calendario fitto

Il rinvio della gara rappresenta una sfida logistica non da poco per il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, il dirigente albanese celebre per la sua capacità di pianificazione e gestione delle risorse. Tare è al lavoro per garantire che la squadra arrivi all’appuntamento nelle migliori condizioni possibili, monitorando con attenzione lo stato di forma del gruppo in vista di un tour de force che vedrà il Diavolo impegnato su più fronti.

Il club meneghino punta tutto su questo recupero per consolidare la propria posizione in classifica. Igli Tare e lo staff di Allegri sanno bene che la profondità della rosa sarà l’arma in più per affrontare questa gara infrasettimanale a San Siro. I tifosi del Diavolo sono già pronti a riempire le tribune, subito dopo lo spettacolo olimpico, per trascinare i propri beniamini verso la vittoria contro i biancoblu.