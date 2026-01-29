Calciomercato Milan, nuovi sviluppi nell’ultima settimana di gennaio: le ultime opportunità

Calciomercato Milan, possibili movimenti nell’ultimo periodo del mercato invernale: il punto sui nuovi obiettivi per la difesa

La fine della campagna acquisti invernale 2026 è ormai alle porte, ma il Milan potrebbe non aver ancora chiuso tutte le operazioni. Dopo l’arrivo di Niclas Fullkrug, il club rossonero sembrava destinato a non effettuare altri acquisti, ma come sempre, il mercato è imprevedibile. Negli ultimi giorni della finestra di trasferimenti, le possibilità di rinforzare la squadra si moltiplicano, e il Milan si sta preparando a cogliere eventuali occasioni.

Nuovo nome sul taccuino rossonero

Secondo quanto riportato da Tuttosport, un nuovo nome è emerso nelle ultime ore: Nathan Aké, difensore del Manchester City. Il classe 1995, che gioca con la nazionale olandese, ha attirato l’attenzione dei dirigenti rossoneri. Sebbene il tecnico del City, Pep Guardiola, non vorrebbe rinunciare al difensore a causa delle numerose assenze in difesa, potrebbe essere lo stesso Aké a chiedere la cessione per poter giocare con maggiore continuità. Il centrale ha bisogno di minuti sul campo per mantenere il posto in nazionale, in vista del prossimo Mondiale. In questo scenario, il Milan potrebbe trovarsi di fronte a un’opportunità interessante per rinforzare la retroguardia.

Dragusin e il possibile colpo dell’ultimo minuto

Un altro nome accostato al Milan nelle ultime ore è quello di Radu Dragusin, difensore classe 2002, attualmente in forza al Tottenham ma con poco spazio in prima squadra. L’ex Juventus e Genoa, che non sta trovando continuità in Premier League, potrebbe essere ceduto in prestito con diritto di riscatto. Se i Tottenham dovessero aprire a questa soluzione, Dragusin potrebbe rappresentare un’occasione dell’ultimo minuto per il Milan, che sta cercando di rinforzare la propria difesa. Oltre a Aké e Dragusin, il club rossonero potrebbe anche decidere di fare un colpo a sorpresa, ovvero acquistare un “Mister X”: un esubero di una big che deciderà di chiedere la cessione negli ultimi giorni di mercato.