Pellegatti non ci crede: le sue parole sulle prestazioni di Pulisic e… la sua esclusione dalla lista del Pallone d’Oro

Pellegatti parla così delle prestazioni di Pulisic e condanna la sua esclusione dalla lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro

Il giornalista sportivo Carlo Pellegatti ha espresso la sua ferma condanna per l’esclusione di Christian Pulisic dalla lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro. Secondo Pellegatti, l’assenza dell’attaccante americano è una vera e propria “vergogna”, considerando il suo impatto e le sue prestazioni al Milan.

Pellegatti non esita a definire Pulisic un “fuoriclasse” e, soprattutto, “uno dei fuoriclasse più sottovalutati della storia del calcio italiano”. La critica del giornalista si concentra sulla percezione esterna del giocatore.

Pellegatti Pulisic: Un Talento Non Riconosciuto per i Colori Rossoneri

Il cuore del ragionamento di Pellegatti risiede nella presunta mancanza di riconoscimento che Pulisic subisce a causa dei colori che indossa. Egli suggerisce che l’americano “sembra un giocatore normale” solo perché milita nel Milan.

Secondo Pellegatti, se Pulisic giocasse in un altro club di spicco o avesse una narrazione mediatica diversa, si scatenerebbero immediatamente “i paragoni più impensati” con i grandi nomi del calcio, elevandolo al livello di altre stelle mondiali. La sua tesi è che il valore reale e le qualità eccezionali di Pulisic non vengano adeguatamente riconosciute e celebrate dalla stampa e dagli addetti ai lavori in Italia.