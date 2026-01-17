Pellegatti non ha dubbi: «Il Milan è lì»: lettura lucida della vittoria di Como tra sofferenza e cinismo

Pellegatti, analisi approfondita della rimonta rossonera a Como: una partita che conferma la presenza del Milan nella corsa al vertice

La vittoria del Milan sul campo del Como ha acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, soprattutto per l’andamento di una gara tutt’altro che lineare. A offrire una chiave di lettura dettagliata è stato Carlo Pellegatti, storica voce rossonera, intervenuto sul proprio canale YouTube nel post partita.

Pellegatti, un primo tempo che lascia dubbi e perplessità

Nel suo commento, Pellegatti ha evidenziato come il primo tempo abbia mostrato un Milan in difficoltà sotto il profilo del gioco. I rossoneri sono apparsi poco fluidi, incapaci di costruire un fraseggio efficace e di rendersi realmente pericolosi. La squadra ha faticato ad arrivare sul pallone e a creare occasioni, dando la sensazione di essere in balìa dell’iniziativa del Como per lunghi tratti della gara.

Il pareggio firmato da Christopher Nkunku, attaccante francese dotato di grande qualità tecnica, arrivato a ridosso dell’intervallo, ha però cambiato l’inerzia emotiva del match, permettendo ai rossoneri di rientrare negli spogliatoi con nuove certezze.

Il secondo tempo tra qualità e protagonisti decisivi

La ripresa ha raccontato tutt’altra storia. Un lancio lungo e preciso di Alexis Saelemaekers, esterno belga apprezzato per corsa e duttilità, ha innescato Rafael Leão, protagonista di una prova generosa. Il controllo perfetto del portoghese ha aperto la strada all’inserimento di Adrien Rabiot, centrocampista francese completo per fisicità e tempi di gioco, che ha firmato il gol del sorpasso.

Determinante anche Mike Maignan, portiere francese decisivo con diverse parate che hanno tenuto in vita il Milan nei momenti più delicati. Nel finale, con Niclas Füllkrug riferimento offensivo, i rossoneri hanno mostrato grande aggressività, trovando ancora Rabiot per il definitivo 3-1 dopo l’assedio del Como.

Il segnale lanciato al campionato

Al di là del risultato, la lettura di Pellegatti va oltre il singolo match. La capacità del Milan di restare aggrappato alla partita, colpire nei momenti chiave e ribaltare una gara complessa viene interpretata come un segnale forte al campionato e alle rivali.

DICHIARAZIONI – «Sinceramente nel primo tempo ero scettico, ero perplesso perché vedere il Milan che non riusciva ad arrivare sul pallone, non aprendo mai un fraseggio, mai un tentativo, mai un tiro. Poi l’1-1 con Nkunku quando mancavano due minuti. Nel secondo tempo, con un lancio superbo di Saelemaekers, 50 metri pitturati, controllo perfetto di Leao che ha giocato una partita generosa, palla per Rabiot che ha insaccato. Poi altre parate di Mike che ci ha tenuto in vita. Nel finale, con un Milan che giocava solo con Fullkrug davanti e una ferocia agonistica straordinaria, Rabiot ha fatto il 3-1. Il Milan è lì».

