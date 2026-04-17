Pellegatti attacca il mercato del Milan: «A gennaio è successo il patatrac»

Pellegatti analizza il momento rossonero: il retroscena sulle richieste di Allegri e le contraddizioni societarie

In vista della trasferta contro l’Hellas Verona, l’ambiente rossonero è scosso dalle pesanti dichiarazioni di chi il mondo Milan lo conosce da decenni. Carlo Pellegatti, intervenuto ai microfoni de L’Arena, ha tracciato un bilancio impietoso della gestione tecnica e dirigenziale degli ultimi mesi. Secondo il noto giornalista, le radici della crisi attuale risiederebbero in una gestione del mercato invernale a dir poco confusionaria, che avrebbe minato le certezze di un gruppo che fino a dicembre stava lottando concretamente per le posizioni di vertice della classifica.

L’analisi di Pellegatti si sofferma in particolare sulla discrepanza tra le necessità manifestate dall’allenatore e le operazioni portate a termine dal club. Il racconto di un mercato fatto di veti e improvvise disponibilità economiche descrive un quadro di incertezza che si è poi riflettuto sul rettangolo di gioco. Nonostante alcune vittorie di prestigio avessero illuso la tifoseria, il gioco espresso dalla squadra non ha mai convinto pienamente, arrivando al punto di rottura nella recente e dolorosa sconfitta interna contro l’Udinese.

MERCATO — «I rossoneri hanno mille problemi, Allegri sapeva i limiti della squadra. E poi a gennaio è successo il patatrac: lui a dicembre chiede un difensore e un attaccante perché sta lottando per lo scudetto, ma la società gli dice che non c’è un euro. Gli prendono Fullkrug, Disasi non glielo fanno prendere. Poi però ad un certo punto spuntano i 30 milioni per Mateta».

IL MOMENTO — «I rossoneri non hanno mai veramente giocato bene. Solo a sprazzi. Le vittorie su Inter e Bologna avevano illuso. I ragazzi devono cancellare il ko con l’Udinese. Vedremo domenica cosa succederà».