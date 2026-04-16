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Leao e il tabù Bentegodi: l’ultima chiamata a Verona. Allegri spera nel risveglio di Rafa
Leao è chiamato a sfatare il tabù Bentegodi nella sfida di domenica pomeriggio contro il Verona: Allegri conferma il portoghese
Il Milan si avvicina alla trasferta di domenica contro l’Hellas Verona con l’obbligo di spegnere i campanelli d’allarme accesi dagli ultimi due ko. Al centro delle riflessioni di Massimiliano Allegri c’è Rafael Leao, chiamato a sfatare un vero e proprio tabù: il portoghese non ha infatti mai segnato al Bentegodi in Serie A.
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I dati stagionali certificano un’involuzione tecnica evidente: in questo campionato, il numero 10 rossonero registra la sua media dribbling riusciti più bassa di sempre (0.88 a match) e una percentuale di successo nei duelli ferma al 40.4%.
Leao e l’attacco rossonero: missione riscatto
Nonostante le difficoltà del singolo, il Milan vanta una tradizione realizzativa solida contro gli scaligeri, essendo andato a segno in 25 delle ultime 26 sfide. L’ultima eccezione risale al pesante 3-0 del 2017, un fantasma che la squadra vuole scacciare per blindare il percorso Champions. Per Leao, ritrovare la via del gol e la confidenza nell’uno contro uno è fondamentale per riprendersi il Milan in questo finale di stagione 2026.