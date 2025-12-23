Pellegatti parla così dei rumors di mercato su Nkunku e Loftus-Cheek. Se arrivassero offerte importanti…

Pellegatti, sul suo canale Youtube, parla così dei rumors di mercato su Nkunku e Loftus-Cheek. Le parole del giornalista

Il mercato invernale del Milan si preannuncia più dinamico del previsto, non solo sul fronte degli acquisti. Mentre la società lavora per puntellare la difesa e formalizzare l’arrivo di Niclas Füllkrug, l’attenzione si sposta sulle possibili partenze eccellenti. Secondo quanto riferito da Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube, il club rossonero sarebbe pronto a valutare con estrema serietà eventuali offerte per due pedine di rilievo: Christopher Nkunku e Ruben Loftus-Cheek. Se per il centrocampista inglese si tratterebbe di una scelta tattica, per l’attaccante francese la questione sembra essere legata a un rendimento fin qui deludente.

L’analisi di Pellegatti si sofferma in particolare sulla situazione dell’ex Chelsea e Lipsia, colpo di punta dell’estate che non è ancora riuscito a lasciare il segno. “Nkunku deve essere una cessione remunerativa”, ha spiegato il giornalista, sottolineando come l’eventuale incasso debba essere immediatamente reinvestito per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Pellegatti, Crisi di fiducia: il momento difficile di Nkunku

Il vero problema del fantasista francese, secondo Pellegatti, sarebbe di natura psicologica prima ancora che tecnica. Nonostante le indubbie qualità, Nkunku sembra attraversare una fase di totale mancanza di fiducia nei propri mezzi, apparendo spesso come l’ombra del fuoriclasse ammirato in Bundesliga. “In questo momento non si sente a posto”, ha ribadito il giornalista, evidenziando come questa fragilità emotiva stia pesando enormemente sulle sue prestazioni stagionali.

Discorso simile, seppur con sfumature diverse, per Loftus-Cheek. Sebbene l’inglese sia considerato un elemento utile nelle rotazioni, la sensazione è che venga ormai ritenuto sostituibile di fronte a un’offerta congrua. Con l’apertura della finestra di gennaio ormai alle porte, il Milan sembra dunque intenzionato a fare spazio a nuovi profili, cercando di trasformare due “flop” o elementi incerti in risorse preziose per finanziare il colpo in difesa richiesto dal tecnico.