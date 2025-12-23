Milan Origi, la separazione diventa ufficiale: ecco il comunicato del club rossonero

Milan Origi, attraverso un comunicato ufficiale il club rossonero annuncia la risoluzione consensuale

Attraverso una nota ufficiale, l’AC Milan ha annunciato di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con Divock Origi. L’attaccante, arrivato a parametro zero dal Liverpool con grandi aspettative, conclude così la sua esperienza a Milano dopo una serie di stagioni altalenanti e prestiti che non hanno portato i frutti sperati. Il Club, nel comunicato di commiato, ha rivolto al calciatore i classici auguri per il prosieguo della sua carriera professionale.

L’operazione rappresenta un passaggio fondamentale per la strategia della dirigenza rossonera, impegnata a snellire il monte ingaggi e a liberare spazio nella lista dei convocati per nuovi innesti. La fine del rapporto con Origi permette alla società di chiudere un capitolo oneroso e di concentrare le proprie risorse su profili più funzionali al progetto tecnico di Massimiliano Allegri.

Milan Origi, Un addio necessario per le strategie di mercato

La partenza dell’eroe di Madrid chiude un’operazione di mercato che, purtroppo, non ha mai trovato la giusta continuità sul campo. Nonostante i colpi di classe mostrati a intermittenza, Origi non è riuscito a imporsi come il punto di riferimento offensivo di cui il Milan aveva bisogno. La scelta della risoluzione consensuale è la prova della volontà di entrambe le parti di voltare pagina definitivamente, cercando nuove opportunità altrove.

Con l’uscita del belga, il Milan guadagna maggiore flessibilità economica in vista delle prossime sessioni di mercato. I tifosi ora guardano avanti, sperando che le risorse risparmiate dall’ingaggio dell’ex Liverpool possano essere reinvestite in profili giovani e affamati, capaci di integrarsi meglio nel sistema di gioco rossonero e di garantire quel contributo realizzativo mancato negli ultimi anni.