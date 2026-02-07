Pellegatti torna sull’addio di Tonali: «Non era da vendere, punto. Sarei sorpreso se andasse in un altro club italiano…»

Pellegatti, sul suo canale Youtube, torna a parlare dell’addio di Tonali al Milan e di possibili risvolti futuri. Le sue parole

Il dibattito attorno a Sandro Tonali non si placa e continua a dividere i tifosi rossoneri. Carlo Pellegatti, attraverso il suo canale YouTube, ha espresso una posizione netta e carica di nostalgia per il centrocampista oggi al Newcastle. Rispondendo alle critiche sulla cifra dell’operazione, il giornalista ha spostato il focus dal valore economico a quello identitario: «Tonali non era da vendere, punto, se vuoi costruire qualcosa. Non si vendono i grandi giocatori, non si doveva vendere, stop».

Pellegatti, il rifiuto di vederlo in un’altra italiana

Mentre i rumors di mercato ipotizzano un possibile interesse della Juventus in futuro, Pellegatti si dice scettico su un ritorno di Tonali in Serie A con una maglia diversa da quella del Milan. Secondo il giornalista, il destino dell’azzurro resterà probabilmente legato alla Premier League, dichiarando che «sarei molto sorpreso» se finisse in un altro club italiano. La sua visione del Milan rimane legata a una gestione che non sacrifica i propri simboli per esigenze di bilancio: «Sono abituato a un altro Milan».

Nonostante le difficoltà economiche e le cifre astronomiche (si parla di circa 90 milioni per un eventuale trasferimento), Pellegatti lancia una suggestione che accende il cuore dei tifosi. Il giornalista spera che una futura proprietà possa compiere un gesto d’amore verso la piazza: «Lasciatemi sognare che la prossima proprietà del Milan dica ritorna Tonali. Sono quelle cose da Milan». Un auspicio che, pur difficile da realizzare, sottolinea quanto il legame tra il giocatore e l’ambiente sia ancora fortissimo.

LEGGI ANCHE: Ultimissime Milan LIVE: proseguono i contatti con Goretzka, novità sul nuovo San Siro