Tonali, tutti vogliono l’ex Milan: ci prova il top club! Il Newcastle vuole almeno 100 milioni

Tonali resta il sogno proibito per i tifosi del Milan, nel frattempo c’è chi prova a strapparlo al Newcastle

Le ultime ore del mercato invernale si accendono con un’indiscrezione che scuote l’asse Londra-Newcastle. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, l’Arsenal avrebbe manifestato un interesse concreto per Sandro Tonali, il metronomo lodigiano che ha già dimostrato di poter dominare i ritmi del centrocampo in Premier League.

Il “sogno proibito” dei tifosi rossoneri

La notizia del possibile movimento di Tonali ha riacceso immediatamente la nostalgia tra le fila dei sostenitori del Diavolo. Per il popolo dei rossoneri, Sandro non è mai stato un giocatore qualunque: lo Scudetto vinto da protagonista e il suo attaccamento viscerale ai colori del club di via Aldo Rossi lo hanno reso un idolo intramontabile. Vedere l’ex numero 8 vestire un’altra maglia prestigiosa in Inghilterra è, per molti fan del club meneghino, un “sogno proibito” che si scontra con la realtà economica del calcio moderno.

La posizione del Newcastle e la valutazione di mercato

Nonostante il pressing dei Gunners, guidati da Mikel Arteta — tecnico spagnolo celebre per la sua filosofia di gioco offensiva e il possesso palla ricercato — il Newcastle non sembra intenzionato a fare sconti. I Magpies, sotto la guida di Eddie Howe, allenatore inglese capace di trasformare la squadra in una delle realtà più solide del calcio britannico, considerano il centrocampista azzurro un elemento assolutamente incedibile.

La proprietà saudita del Newcastle ha alzato un muro altissimo: per iniziare a trattare servirebbe un’offerta non inferiore ai 100 milioni di euro. Una cifra monstre che serve a blindare il giocatore e a scoraggiare qualsiasi acquirente, specialmente in una fase così avanzata della sessione di riparazione.

Un’operazione complessa sul fotofinish

A pochi istanti dalla chiusura delle trattative, imbastire un’operazione di questa portata appare una missione quasi impossibile. I tempi tecnici per visite mediche e accordi contrattuali su cifre a nove zeri mal si conciliano con il countdown dell’ultimo giorno. Tuttavia, l’interesse dell’Arsenal conferma come Tonali sia oggi uno dei profili più ricercati a livello internazionale, lasciando ai tifosi del Diavolo solo il ricordo dei suoi inserimenti e della sua grinta in mezzo al campo.