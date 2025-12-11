Pellegatti esalta la classifica del Milan. In alto con Napoli e Inter, poi una lezione… di statistica

Pellegatti parla così del Milan e della prima posizione occupata dai rossoneri. Poi, una chicca statistica

Nel post partita di Torino-Milan, una vittoria in rimonta per 3-2, il giornalista rossonero Carlo Pellegatti ha utilizzato il suo canale YouTube per celebrare il primato in classifica. La sua sensazione è che il campionato si stia allungando e che il Milan sia saldamente in vetta. Pellegatti ha affrontato l’idea che il Milan fosse considerato un “ospite” nel “salotto buono” della Serie A, dominato dalle due favorite designate: Inter e Napoli.

Secondo il giornalista, le due rivali sono considerate tali per la loro struttura, il recente passato e la rosa.

Pellegatti, Un Milan da Record e Lezioni di Statistica

Pellegatti ha respinto con forza l’idea che il Milan si sia “infilato” per caso in testa alla classifica. Ha fornito dati precisi a supporto della tesi che i Rossoneri meritano il vertice: il Milan vanta una media punti di 2,21 e, dalla sconfitta contro la Cremonese di tre mesi fa, non ha più perso. Sottolinea il significativo miglioramento rispetto al passato, evidenziando che oggi il Milan ha nove punti in più rispetto alla stessa fase della stagione precedente. Inoltre, si trova a solo un punto in meno rispetto al cammino straordinario compiuto dal Napoli l’anno scorso per lo Scudetto e a un solo punto in meno rispetto al cammino che ha portato il Milan stesso al titolo nel 2022. La conclusione è perentoria: “Quindi nel salotto buono dei due invitati ci sta anche il Milan”.