Mercato Milan, Nkunku è la chiave per arrivare a Lewandowski? Ecco il possibile intreccio

Mercato Milan, Nkunku potrebbe essere la chiave per far sbarcare Lewandowski in rossonero: ecco spiegato il perché

Le grandi aspettative generate dal calciomercato estivo del Milan non sono state finora ripagate sul campo da Christopher Nkunku. Acquistato per la cifra di 42 milioni di euro, bonus compresi, l’attaccante francese ex Chelsea non è ancora riuscito a sbloccarsi in Serie A, con il suo conteggio fermo a zero reti. Questa situazione sta sollevando interrogativi sulla sua utilità e sul suo effettivo ruolo all’interno della squadra.

Secondo quanto riportato da Il Giornale, l’arrivo di Nkunku aveva colto di sorpresa l’allenatore Massimiliano Allegri alla fine di agosto. Il tecnico livornese aveva espressamente richiesto alla dirigenza un attaccante puro, ma si è ritrovato in rosa un trequartista, ruolo che lo stesso giocatore ha poi confermato durante la conferenza stampa di presentazione. Non solo Allegri, ma anche Tare non sarebbe stato del tutto convinto della bontà dell’operazione.

Mercato Milan, i Legami e la Speranza Lewandowski

Nonostante le perplessità interne, la trattativa è stata portata a termine grazie agli ottimi rapporti intrattenuti da Furlani con il club londinese. I tifosi rossoneri mantengono ora la speranza che Christopher Nkunku possa non solo sbloccarsi e diventare una pedina cruciale in campo, ma anche aprire strade future per nomi più importanti in chiave mercato. Questa speranza è legata in particolare al suo agente, Pini Zahavi, lo stesso procuratore di Robert Lewandowski, nome che continua a orbitare con insistenza attorno agli obiettivi del Milan.