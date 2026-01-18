Pellegatti ne è certo: «Svolta societaria imminente, ecco chi sarà il finanziatore. Mi auguro che…»

Pellegatti conferma: RedBird pronta a liquidare Elliott. Un altro fondo subentra per rifinanziare il debito del club

Il futuro del Milan è a un bivio decisivo. Secondo quanto rivelato dal giornalista Tobia De Stefano a Carlo Pellegatti, il fondo RedBird di Gerry Cardinale è vicinissimo a estinguere il vendor loan da circa 490 milioni contratto con Elliott nel 2022. L’operazione, che potrebbe chiudersi in tempi brevissimi, vedrebbe l’ingresso di un nuovo rifinanziatore: il nome caldo è Convest, soggetto che ha già legami finanziari con la struttura di controllo rossonera. Questa mossa non è solo contabile, ma preludio a una rivoluzione della governance che porterebbe all’uscita definitiva dei rappresentanti di Elliott dal CDA, inclusi Gordon Singer e Mitchell.

Il cambio di finanziatore innescherebbe un rimpasto ai vertici. Il nome forte per il ruolo di Amministratore Delegato al posto di Giorgio Furlani è quello di Massimo Calvelli, dirigente di caratura internazionale reduce da cinque anni di successi alla guida dell’ATP di tennis. Mentre il presidente Paolo Scaroni rimarrebbe in sella per gestire la partita legata al nuovo stadio, Cardinale starebbe pensando a una figura autorevole per la gestione dell’area tecnica, con un clamoroso ritorno che scalda i cuori della tifoseria.

Pellegatti, il sogno di Cardinale: Adriano Galliani come «Head of Football»

«Mi auguro che nel progetto ci sia il nome di Adriano Galliani», ha dichiarato Carlo Pellegatti, confermando come l’attuale dirigente del Monza sia l’uomo individuato per riprendere in mano le redini del settore sportivo. Galliani porterebbe quell’esperienza e quel «DNA Milan» necessari per supportare il nuovo corso di Cardinale. Le fonti indicano che l’accordo con Convest potrebbe essere già chiuso, trasformando quelle che erano indiscrezioni in una realtà imminente che cambierà il volto del club nel giro di pochissimi giorni.

Il possibile arrivo di Calvelli e il ritorno di Galliani rappresenterebbero la volontà di RedBird di unire competenze manageriali globali a una profonda conoscenza del calcio italiano. Con l’estinzione del debito verso Elliott, Cardinale avrebbe finalmente piena libertà di manovra per attuare la sua visione, mettendo fine a un’era di transizione e dando inizio a una nuova fase di stabilità e ambizione internazionale per il Diavolo.

