Pellegatti parla così delle possibili trattative del Milan e avverte sul budget: le sue parole

Pellegatti, sul suo canale Youtube, parla così delle possibili strategie di mercato del Milan e poi avverte sul budget: le parole

Attraverso il suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha fatto il punto sulle strategie del Milan in vista dell’apertura del mercato invernale, dipingendo un quadro di forte austerità finanziaria. Secondo il giornalista, l’amministratore delegato Giorgio Furlani sarebbe stato categorico nei colloqui con Allegri e Tare: per la sessione di gennaio il budget è inesistente. La linea societaria è chiara e non prevede deroghe: si potrà operare esclusivamente attraverso la formula del prestito, una condizione che obbligherà la dirigenza a cercare veri e propri “miracoli” di mercato per rinforzare la rosa.

Pellegatti non ha nascosto il proprio rammarico per la mancanza di investimenti, sottolineando come la qualità degli innesti dipenderà esclusivamente dall’abilità di Tare e Allegri nel pescare occasioni vantaggiose a costo zero. Nonostante lo scetticismo di alcuni sull’utilità del mercato riparatore, il giornalista ha ribadito che non è una questione di tempistiche, ma di competenza nella scelta dei profili giusti, auspicando che la coppia tecnica riesca a individuare i tasselli mancanti nonostante i paletti economici.

Pellegatti, Il nodo attacco: Füllkrug subito, addio a Giménez

Il focus si è poi spostato sul reparto offensivo, dove l’emergenza è massima. Pellegatti ha confermato che il Milan sta lavorando senza sosta per chiudere l’operazione Niclas Füllkrug, ritenuto l’unico obiettivo concreto e immediato:

« Füllkrug va bene, è inutile storcere il naso. In prestito all’inizio di gennaio non c’è nulla, ma non possiamo giocare 4-5 partite importanti senza un riferimento là davanti. »

Al contrario, le speranze di rivedere presto in campo o al centro del progetto Santiago Giménez sembrano ormai tramontate. Pellegatti è stato tranchant sul messicano: «Su di lui non ci conto più», chiudendo di fatto la porta a un suo recupero lampo o a una sua centralità nel breve periodo, rendendo l’arrivo del tedesco una necessità vitale per la stagione rossonera.