Mercato Milan, Romano parla così di Vlahovic e svela maggiori dettagli sulla trattativa con i rossoneri. Ecco le sue parole

Il futuro di Dusan Vlahovic continua a infiammare le cronache di mercato, alimentate recentemente da voci provenienti dalla Spagna che davano per concluso un accordo tra l’attaccante e il Milan. Tuttavia, l’esperto Fabrizio Romano ha voluto precisare i contorni della vicenda, confermando che «il gradimento del Milan per Vlahovic resiste assolutamente», ma smentendo al contempo l’esistenza di un patto già siglato. Sebbene il serbo sia nella lista dei desideri rossoneri fin dalla scorsa estate, oggi non risultano intese blindate né dal lato del club né da quello del giocatore.

La situazione contrattuale di Vlahovic, che può liberarsi a parametro zero dalla Juventus, tiene aperte molteplici piste internazionali. Romano ha infatti ricordato che il mercato attorno al numero 9 bianconero è estremamente dinamico, sottolineando come «le chiamate del Bayern Monaco a ottobre e i sondaggi del Barcellona» testimonino l’interesse dei top club europei, anche se per il momento queste trattative non hanno subito accelerazioni decisive.

Mercato Milan, un affare per l’estate: gennaio resta sbarrato

Al di là dei rumors, l’attuale condizione fisica del giocatore e le dinamiche invernali precludono qualsiasi movimento immediato. Romano è stato categorico nel ribadire che «il giocatore è infortunato e non andrà via a gennaio», spostando l’intero discorso alla prossima sessione estiva. Sarà solo allora che il Milan potrà tentare l’affondo decisivo, cercando di battere la concorrenza estera in un’operazione che, secondo l’esperto, «oggi non vede ancora accordi impostati o fatti».