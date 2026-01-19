Pellegatti incorona Saelemaekers: «L’unico vero insostituibile di Allegri»

Pellegatti parla così del Milan dopo la vittoria contro il Lecce e incorona Saelemaekers come l’unico “vero insostituibile”

Nel consueto post-partita sul suo canale YouTube, un entusiasta Carlo Pellegatti ha commentato la vittoria del Milan contro il Lecce, distribuendo elogi e ringraziamenti speciali in diverse lingue. Dopo il “vielen dank” rivolto a Niclas Fullkrug, l’attenzione dello storico cronista si è spostata su quello che considera il pilastro tattico fondamentale della squadra di Massimiliano Allegri. «Dico grazie Saelemaekers, l’unico grande giocatore insostituibile di questo Milan. Chiedo scusa a tutti gli altri ma il lavoro che fa lui non lo fa nessuno», ha sentenziato Pellegatti, colpito dallo spirito di sacrificio del belga.

L’analisi si è poi soffermata sulla dinamica che ha portato al gol vittoria, nato proprio da una giocata di classe dell’esterno. Pellegatti ha descritto con la sua consueta enfasi lirica l’assist decisivo: «Bravissimo a mettere questa palla morbida, profumata, che trasudava miele, ed è arrivato lui, Fullkrug, il nostro teutonico attaccante che è l’erede di Oliver Bierhoff». Un paragone pesante che esalta l’impatto del centravanti tedesco nell’economia del gioco rossonero.

Pellegatti, il ritmo di Allegri: sofferenza zero e crescita nel finale

Oltre alle prestazioni dei singoli, Pellegatti ha analizzato l’andamento tattico del match, confermando un trend ormai consolidato nelle gare dirette dal tecnico livornese. La squadra ha mostrato una pazienza d’altri tempi, aspettando il momento giusto per colpire senza mai perdere l’equilibrio difensivo. «Nel primo tempo è un cliché, il Milan ha sofferto nulla ma ha prodotto qualche guizzo. Nel secondo tempo, come sempre ha cambiato ritmo», ha spiegato il giornalista.

La crescita costante dei rossoneri nei secondi 45 minuti sta diventando un marchio di fabbrica, permettendo alla squadra di arrivare più lucida degli avversari nei momenti chiave. Pellegatti ha concluso con un auspicio per il futuro prossimo, guardando con ottimismo ai prossimi impegni: «Io mi auguro che Pulisic, tutti i gol che non è riuscito a realizzare, li tenga nelle prossime giornate». Con un Saelemaekers in formato “totale” e un Fullkrug implacabile, il Milan continua a sognare in grande.