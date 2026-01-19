Milan, meglio di te ha fatto solo il Bayern Monaco: lo strepitoso dato sulla squadra di Allegri

Milan, si allunga un record tutto europeo: meglio dei rossoneri solo il Bayern Monaco. Ecco il dato sulla squadra di Allegri

Il Milan di Massimiliano Allegri non si ferma più e, dopo il successo contro il Lecce, entra ufficialmente nei libri di storia recente del club. Con la vittoria di ieri sera, i rossoneri hanno raggiunto l’impressionante quota di 20 gare di imbattibilità in campionato, un filotto che testimonia la solidità tattica impressa dal tecnico livornese. L’ultima caduta in Serie A risale addirittura al 23 agosto 2025, quando la Cremonese sorprese tutti a San Siro nella prima giornata. Da quel momento, il bilancio recita «13 vittorie e 7 pareggi», un rullino di marcia che ha proiettato il Diavolo ai vertici del calcio europeo.

In questo momento, infatti, solo una squadra nei top campionati del continente vanta una striscia d’imbattibilità più lunga: il Bayern Monaco. Il club tedesco è a quota 27 partite senza k.o., un numero favorito anche dal rendimento dell’annata precedente. Il Milan si gode così il primato italiano, confermandosi come l’unica reale inseguitrice della corazzata bavarese per costanza di risultati a livello internazionale.

Milan, obiettivo Pioli: i prossimi record da abbattere

Nonostante l’entusiasmo per il traguardo raggiunto, la squadra di Allegri ha già nel mirino i prossimi step per superare i primati della storia recente rossonera. Il confronto con l’epoca di Stefano Pioli è ormai apertissimo: il tecnico emiliano detiene strisce di 27 risultati utili (tra il 2020 e il 2021) e 22 (nel 2022). Per Allegri, il primo obiettivo è agganciare e superare le 22 gare, un traguardo che appare decisamente alla portata visto il momento di forma di Fullkrug e compagni.

Sullo sfondo resta, quasi irraggiungibile, il record assoluto del club e della Serie A: le 58 partite vissute dal Milan degli “Invincibili” tra il 1991 e il 1993. Sebbene la strada sia ancora lunghissima, la continuità mostrata da questa squadra suggerisce che il progetto tecnico di Massimiliano Allegri stia gettando basi solidissime. «Siamo a metà dell’opera», ha dichiarato il mister nel post-partita, consapevole che la forza di questo Milan risiede nella capacità di non concedere nulla agli avversari, proprio come dimostrato nella sfida contro i salentini.