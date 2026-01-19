Sabatini incorona Fullkrug: «L’arma in più del Milan». Poi sottolinea un dato importante per i rossoneri

Sabatini parla così di Fullkrug dopo il gol vittoria contro il Lecce. Poi mette in risalto un dato sui rossoneri di Allegri

Il cammino del Milan in questo inizio di 2026 sembra aver trovato una nuova, fondamentale risorsa. Durante l’ultima puntata di ‘Pressing’ su Italia 1, il giornalista Sandro Sabatini ha analizzato il momento della squadra rossonera, evidenziando come il mercato invernale abbia già portato benefici concreti. Secondo Sabatini, l’innesto dell’attaccante tedesco ha cambiato il volto offensivo della squadra: «Dal 1 di gennaio il Milan ha una soluzione in più, Fullkrug». Una pedina che permette a Massimiliano Allegri di capitalizzare meglio l’enorme mole di gioco prodotta.

Sabatini ha poi voluto spegnere le solite polemiche sullo stile di gioco, concentrandosi sui dati statistici che dimostrano la pericolosità costante del Diavolo. «Senza entrare in quella disquisizione tra giochisti e risultatisti, io credo che col Lecce il Milan abbia fatto una ventina di tiri», ha osservato il giornalista, confermando un trend che vede i rossoneri stabilmente proiettati in avanti: «Contro Cremonese, Pisa, Sassuolo e Genoa, il Milan ha fatto una media di 20 tiri verso la porta avversaria».

Sabatini, solidità difensiva: la vera chiave del successo

Oltre alla potenza di fuoco ritrovata grazie a Fullkrug, Sabatini ha individuato il vero salto di qualità nella gestione della fase difensiva. Nonostante l’atteggiamento aggressivo e i numerosi tentativi verso la porta avversaria, il Milan è riuscito finalmente a blindare la propria area di rigore, un aspetto fondamentale per la filosofia calcistica del suo allenatore.

La vittoria contro i salentini è stata il manifesto di questo nuovo equilibrio tattico. «La differenza è che ieri sera non ha concesso niente agli attacchi avversari», ha concluso Sabatini, lodando la capacità di Massimiliano Allegri di mantenere la squadra corta e compatta. Con una difesa impermeabile e un centravanti capace di sbloccare le partite più complicate, il Milan si candida prepotentemente per un ruolo da protagonista assoluto in questa seconda parte di stagione.