Pellegatti dopo la vittoria nel derby: «Campionato riaperto, abbiamo rovinato la settimana ai tifosi dell’Inter. Ho un solo rimpianto…»

Pellegatti, intervistato ai microfoni di Tmw, ha parlato così del Milan dopo il successo ottenuto nel derby contro l’Inter

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Carlo Pellegatti ha commentato con entusiasmo la vittoria del Milan per 1-0 nel derby, sottolineando i meriti della squadra di Massimiliano Allegri. Nonostante le assenze pesanti tra i nerazzurri, Pellegatti ha lodato la capacità dei rossoneri di preparare una partita «tignosa», capace di resistere ai tentativi di un’Inter priva dei suoi diamanti grezzi: «Il Milan ha giocato contro l’Inter meno competitiva degli ultimi anni, viste le assenze. Bonny e Pio Esposito non sono Thuram e Lautaro», ha ammesso il giornalista, evidenziando il gap tecnico colmato dalla grinta.

Pellegatti, sette punti dalla vetta: il campionato è riaperto?

Il successo nella stracittadina ha riacceso le speranze scudetto, riducendo le distanze in classifica e minando le certezze della capolista. Pellegatti non ha nascosto la soddisfazione per aver incrinato l’umore dei rivali: «Abbiamo rovinato la settimana ai tifosi dell’Inter, erano più tranquilli prima. Voglio pensare che il campionato sia riaperto, 7 punti sono tanti ma che cosa ci costa dire che si è riaperto?». Resta però un pizzico di amarezza per un cammino che, con i leader al massimo della forma, avrebbe potuto essere ancora più glorioso.

Il principale rimpianto riguarda infatti il rendimento discontinuo dei giocatori più rappresentativi, che ha permesso il distacco dell’Inter dopo un gennaio vissuto in vetta. «Il mio rimpianto è di non aver avuto Leao e Pulisic ai loro livelli. Con loro qualche partita in più l’avresti portata a casa», ha spiegato Pellegatti, guardando però con ottimismo al futuro immediato. Un elemento chiave sarà il rientro di Gimenez, considerato fondamentale per blindare la difesa: «Quando rientra, sarà molto utile alla causa, perché con lui in campo prendevi meno gol».