Pellegatti e le voci su Casemiro: «Vuole giocare gli ultimi anni di carriera con Modric. Spero che Allegri…»

Pellegatti, sul suo canale Youtube, ha parlato così delle voci che vorrebbero il Milan interessato a Casemiro

Nonostante le voci di corridoio frenino l’entusiasmo, il noto giornalista Carlo Pellegatti non chiude la porta all’arrivo di Casemiro al Milan. Il centrocampista brasiliano, attualmente in forza al Manchester United, rappresenterebbe un innesto di carisma internazionale per la rosa di Massimiliano Allegri. Secondo Pellegatti, la chiave dell’affare risiederebbe nel profondo legame con l’ex compagno Luka Modric, già parte del progetto milanista.

Il nodo principale resta quello economico, dato che il mediano percepisce cifre fuori portata per i parametri societari. Tuttavia, la voglia di Champions League e di un’ultima sfida europea di alto livello potrebbe spingere il giocatore a ridursi sensibilmente lo stipendio. L’operazione ricalcherebbe quanto già visto in passato per altri profili d’esperienza approdati a Milanello.

Pellegatti, l’importanza del fattore Modric e la gestione Allegri-Tare

Pellegatti si è espresso chiaramente sulle dinamiche di mercato: «Su Casemiro sono già arrivate le smentite, ma io continuo a dire che vuole giocare gli ultimi anni della sua carriera europea con Modric. Se lui contattasse Luka e Modric contattasse Allegri o Tare, la possibilità esiste».

Il giornalista ha poi aggiunto una riflessione sull’ingaggio: «Dovrebbe scendere ai livelli dei nostri top player, ma avendo già guadagnato molto, credo possa venire a cifre vicine ai livelli che il Milan giustamente tiene. Spero che Allegri e Tare portino avanti questa operazione, proprio come successo per Rabiot».