Pellegatti suggerisce un colpo di mercato al Milan! Gioca in Premier League…

La necessità di rinforzare il reparto offensivo del Diavolo è un tema caldo in vista della sessione di mercato di gennaio. Secondo lo storico giornalista e tifoso Rossonero Carlo Pellegatti, il Milan deve intervenire con decisione per assicurarsi un centravanti di peso in grado di riempire l’area di rigore e sbloccare quelle “partite più sporche e chiuse” che spesso hanno creato difficoltà al club di via Aldo Rossi.

Nel suo approfondimento, Pellegatti ha lanciato un nome specifico: Jean-Philippe Mateta, l’attaccante francese classe ’97 attualmente in forza al Crystal Palace.

Le Caratteristiche Ideali del Bomber Francese

Pellegatti ha illustrato le caratteristiche che renderebbero Mateta l’acquisto ideale per la rosa guidata dal tecnico toscano Massimiliano Allegri. “C’è un giocatore alto 1,92 m, ha 28 anni, nazionale francese, ha segnato un gol contro l’Azerbaigian e si chiama Mateta,” ha spiegato il giornalista, sottolineando come si tratti di un “uomo d’area classico”.

Il commentatore ha marcato la differenza tra il profilo di Mateta, pronto per essere schierato immediatamente a San Siro, e quello di un giovane prospetto, come ad esempio Vogt o lo stesso Santiago Gimenez, che “certamente non ti potenzia il Milan adesso”. La sua conclusione è perentoria: “Mateta invece è bello pronto da mettere a San Siro, meglio di così… Potrebbe essere il perfetto acquisto per il Milan“.

L’Appello a Tare e la Necessità di Investire

L’unico ostacolo individuato da Pellegatti è di natura economica. L’operazione per portare l’attaccante del Crystal Palacea Milanello si aggirerebbe infatti tra i 25 e i 30 milioni di euro. Un investimento che, per il giornalista, è ormai ineludibile: “bisogna rompere il porcellino“.

La palla passa ora alla dirigenza, in particolare al nuovo Direttore Sportivo del Milan, l’ex dirigente albanese Igli Tare. Con la sua esperienza internazionale e la sua visione di mercato, Tare dovrà valutare se il profilo di Mateta – suggerito come papabile anche con un possibile scambio (ad esempio Gimenez potrebbe interessare al Palace) – sia l’elemento giusto per completare il progetto tattico di Allegri e dare al Diavolo la potenza di fuoco necessaria per la corsa Scudetto.