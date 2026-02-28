Pellegatti indignato: «Fallo di Valenti su Caprile? Serve rispetto per il Milan, arbitri così non va bene»

Pellegatti indignato contro gli arbitrali. Il giornalista contrariato dopo il fallo di Valenti a Caprile in una dinamica simile al gol di Troilo contro il Milan

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato con veemenza l‘episodio arbitrale accaduto ieri sera in Parma Cagliari, dove, secondo il giornalista, un blocco simile a quello di Valenti su Maignan in Milan Parma è stato fischiato come fallo, suscitando la sua indignazione.

LE PAROLE DI PELLEGATTI – «Mi viene voglia di prendere il pallone in mano e dire il Milan può perdere le partite, anche tutte, ma serve rispetto. Cari arbitri, fermo il pallone, voi potete sbagliare, ma non prenderci in giro. In 40 anni non ho mai avuto un problema con l’arbitro, non mi è mai piaciuto aizzare le folle, ma serve rispetto per il nostro Milan. Arbitri così non va bene. Ieri sera mi chiamano e mi dicono ‘Vai a vedere cosa è successo al 25’, sono tornato indietro e ho visto una cosa incredibile: Valenti anche a Milano, non è che abbia fatto delle cose straordinarie, dato una botta, spinto, no, Valenti si mette davanti a Caprile come se fosse un palo. Settimana scorsa fischia fallo Piccinini ma il VAR lo corregge, ieri invece l’arbitro va da Valenti e gli dice che non può stare lì e lo richiama, poi battuto il calcio d’angolo fischia il fallo per il Cagliari. C’è da impazzire».

Pellegatti ha espresso la sua frustrazione per la disparità di trattamento degli arbitri, accusando il sistema di non essere coerente e di non rispettare il Milan. L’episodio, che ha scatenato la sua rabbia, ha messo in evidenza, secondo il giornalista, la necessità di un maggiore rispetto nei confronti della squadra rossonera.

