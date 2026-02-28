Connect with us

HANNO DETTO

Pellegatti indignato: «Fallo di Valenti su Caprile? Serve rispetto per il Milan, arbitri così non va bene»

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

2 ore ago

on

By

pellegatti

Pellegatti indignato contro gli arbitrali. Il giornalista contrariato dopo il fallo di Valenti a Caprile in una dinamica simile al gol di Troilo contro il Milan

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato con veemenza l‘episodio arbitrale accaduto ieri sera in Parma Cagliari, dove, secondo il giornalista, un blocco simile a quello di Valenti su Maignan in Milan Parma è stato fischiato come fallo, suscitando la sua indignazione.

LE PAROLE DI PELLEGATTI – «Mi viene voglia di prendere il pallone in mano e dire il Milan può perdere le partite, anche tutte, ma serve rispetto. Cari arbitri, fermo il pallone, voi potete sbagliare, ma non prenderci in giro. In 40 anni non ho mai avuto un problema con l’arbitro, non mi è mai piaciuto aizzare le folle, ma serve rispetto per il nostro Milan. Arbitri così non va bene. Ieri sera mi chiamano e mi dicono ‘Vai a vedere cosa è successo al 25’, sono tornato indietro e ho visto una cosa incredibile: Valenti anche a Milano, non è che abbia fatto delle cose straordinarie, dato una botta, spinto, no, Valenti si mette davanti a Caprile come se fosse un palo. Settimana scorsa fischia fallo Piccinini ma il VAR lo corregge, ieri invece l’arbitro va da Valenti e gli dice che non può stare lì e lo richiama, poi battuto il calcio d’angolo fischia il fallo per il Cagliari. C’è da impazzire».

Pellegatti ha espresso la sua frustrazione per la disparità di trattamento degli arbitri, accusando il sistema di non essere coerente e di non rispettare il Milan. L’episodio, che ha scatenato la sua rabbia, ha messo in evidenza, secondo il giornalista, la necessità di un maggiore rispetto nei confronti della squadra rossonera.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan5 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: la conferenza stampa di Allegri

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO1 settimana ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×