Milan Parma, parla Tommasi a Open Var: «Troilo non fa fallo in occasione del gol. Salta e si appoggia a Bartesaghi, ma…»

Milan Parma, Tommasi parla così a Open Var e analizza gli episodi più discussi del match: ecco tutte le sue parole

Il finale infuocato di Milan-Parma è stato oggetto di una profonda analisi durante l’ultima puntata di Open VAR. Dino Tommasi è intervenuto per fare chiarezza sugli episodi che hanno scatenato l’ira dei rossoneri, a partire dal gol decisivo siglato da Troilo. Nonostante le proteste della panchina di Massimiliano Allegri per una presunta ostruzione su Maignan e per un contatto su Bartesaghi, i vertici arbitrali hanno promosso la gestione della squadra arbitrale guidata da Piccinini.

Riguardo al contatto tra l’attaccante gialloblù e il difensore rossonero, Tommasi è stato categorico: «Anche Troilo non fa fallo, ruba il tempo a Bartesaghi. Salta prima, si appoggia ma è fisiologico». Anche la posizione di Valenti nei confronti del portiere milanista è stata ritenuta regolare, poiché il calciatore del Parma non ha effettuato movimenti intenzionali per ostacolare l’intervento dell’estremo difensore francese, confermando quindi la validità della rete.

Milan Parma, lo scontro Corvi-Loftus-Cheek: nessun rigore

Il momento più drammatico della gara è stato senza dubbio il duro impatto tra il portiere Corvi e Loftus-Cheek, che ha causato all’inglese la frattura dell’osso alveolare. Nonostante la gravità dell’infortunio, Tommasi ha avallato la scelta di non concedere il calcio di rigore richiesto a gran voce da Allegri. Secondo la ricostruzione arbitrale, si è trattato di un evento accidentale non sanzionabile.

La spiegazione tecnica fornita è stata molto precisa: «Giusta la decisione di campo. È uno scontro di gioco fortuito. Corvi cerca la palla ma viene anticipato dal compagno». Queste decisioni lasciano il Milan con l’amaro in bocca e con un distacco sempre più pesante dall’Inter di Cristian Chivu, che prosegue la sua marcia in vetta senza intoppi arbitrali. Per Allegri, oltre al danno della sconfitta, si aggiunge la beffa di perdere un pezzo pregiato come Loftus-Cheek per le prossime partite.