Pastore e la critica a Open Var: «Tutti vogliamo trasparenza, ma alcune cose non le sentiamo e altre vengono tagliate…»

Intervistato a Radio TuttoNapoli, Giuseppe Pastore ha parlato così e criticato Open Var: ecco tutte le sue parole

Il dibattito sulla classe arbitrale italiana si arricchisce di una nuova riflessione critica. Intervenuto ai microfoni di Radio TuttoNapoli, il giornalista Giuseppe Pastore ha espresso il suo parere su Open VAR, il programma nato per far luce sugli episodi più controversi della giornata di campionato. Sebbene l’iniziativa sia nata con i migliori auspici per avvicinare il pubblico alle dinamiche di campo, la sua applicazione pratica sta sollevando diversi dubbi tra gli addetti ai lavori e i tifosi.

L’idea di fondo viene promossa come «un’ottima idea, perché tutti vogliamo trasparenza», ma è sulla gestione del materiale audio che Pastore punta il dito. Sentire i dialoghi tra il direttore di gara e la sala video è fondamentale per capire come si arriva a una decisione, ma il rischio è che questo processo non sia totale. Quando il racconto diventa parziale, la fiducia del pubblico vacilla, alimentando sospetti anziché spegnerli.

Pastore, il rischio di una trasparenza «a pezzi»

Il problema principale risiede nella selezione dei contenuti mostrati durante le trasmissioni. Secondo Pastore, il formato rischia di fallire il suo obiettivo se non viene mostrato tutto ciò che accade: «Il problema è quando la trasparenza diventa ‘a pezzi’: alcune cose non le sentiamo, altre vengono tagliate». Queste mancanze, unite all’assenza di chi dovrebbe commentare ufficialmente gli errori, finiscono per creare «ancora più distacco con i tifosi».

In un clima già teso per gli errori che stanno condizionando la corsa verso i vertici, dove l’Inter di Cristian Chivu cerca di difendere il primato dalle rincorse del Milan di Massimiliano Allegri, la chiarezza diventa un requisito essenziale. Senza una comunicazione onesta e completa, strumenti come Open VAR rischiano di trasformarsi in un boomerang per l’intera associazione arbitri, lasciando irrisolte le polemiche che ogni domenica infiammano il post-partita.