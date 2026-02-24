Connect with us

HANNO DETTO

Pastore e la critica a Open Var: «Tutti vogliamo trasparenza, ma alcune cose non le sentiamo e altre vengono tagliate…»

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

4 ore ago

on

By

Giuseppe-Pastore

Intervistato a Radio TuttoNapoli, Giuseppe Pastore ha parlato così e criticato Open Var: ecco tutte le sue parole

Il dibattito sulla classe arbitrale italiana si arricchisce di una nuova riflessione critica. Intervenuto ai microfoni di Radio TuttoNapoli, il giornalista Giuseppe Pastore ha espresso il suo parere su Open VAR, il programma nato per far luce sugli episodi più controversi della giornata di campionato. Sebbene l’iniziativa sia nata con i migliori auspici per avvicinare il pubblico alle dinamiche di campo, la sua applicazione pratica sta sollevando diversi dubbi tra gli addetti ai lavori e i tifosi.

L’idea di fondo viene promossa come «un’ottima idea, perché tutti vogliamo trasparenza», ma è sulla gestione del materiale audio che Pastore punta il dito. Sentire i dialoghi tra il direttore di gara e la sala video è fondamentale per capire come si arriva a una decisione, ma il rischio è che questo processo non sia totale. Quando il racconto diventa parziale, la fiducia del pubblico vacilla, alimentando sospetti anziché spegnerli.

Pastore, il rischio di una trasparenza «a pezzi»

Il problema principale risiede nella selezione dei contenuti mostrati durante le trasmissioni. Secondo Pastore, il formato rischia di fallire il suo obiettivo se non viene mostrato tutto ciò che accade: «Il problema è quando la trasparenza diventa ‘a pezzi’: alcune cose non le sentiamo, altre vengono tagliate». Queste mancanze, unite all’assenza di chi dovrebbe commentare ufficialmente gli errori, finiscono per creare «ancora più distacco con i tifosi».

In un clima già teso per gli errori che stanno condizionando la corsa verso i vertici, dove l’Inter di Cristian Chivu cerca di difendere il primato dalle rincorse del Milan di Massimiliano Allegri, la chiarezza diventa un requisito essenziale. Senza una comunicazione onesta e completa, strumenti come Open VAR rischiano di trasformarsi in un boomerang per l’intera associazione arbitri, lasciando irrisolte le polemiche che ogni domenica infiammano il post-partita.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Milan Milan
Ultimissime Milan3 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: Open Var analizza così il tanto discusso gol di Troilo contro i rossoneri

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO3 giorni ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×