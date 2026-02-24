Connect with us

HANNO DETTO

Pellegatti chiede a gran voce questo rinforzo: «L’acquisto più bello sarebbe quello di Galliani. Contare a livello politico…»

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

4 ore ago

on

By

pellegatti

Pellegatti, sul suo canale Youtube, parla così della possibilità di rivedere Adriano Galliani al Milan: ecco le sue parole

Le recenti polemiche arbitrali nate dopo il match perso contro il Parma hanno riacceso il dibattito sulla comunicazione del club di Via Aldo Rossi. Carlo Pellegatti, attraverso il suo canale YouTube, ha lanciato una proposta suggestiva: il ritorno in società di Adriano Galliani. Secondo il giornalista, il Milan soffrirebbe di una mancanza di «rispetto e autorevolezza» nei palazzi del potere, un vuoto che solo una figura con l’esperienza dell’attuale dirigente del Monza potrebbe colmare dopo i silenzi post-San Siro.

Pellegatti chiarisce che il peso politico non serve per ottenere favori, ma per far sentire la propria voce: «Contare a livello politico non vuol dire avere i rigori, i fuorigioco o il Var a favore». L’obiettivo è avere dirigenti capaci di intervenire con fermezza negli episodi controversi, citando gli esempi recenti di figure come Manna o Chiellini. In quest’ottica, «l’acquisto più bello per la prossima stagione sarebbe quello di Adriano Galliani», un ritorno che garantirebbe al Milan una presenza istituzionale più marcata.

Pellegatti, il parere di Allegri e le resistenze societarie

Nonostante il fascino dell’operazione, la strada verso un ritorno del “Condor” non sembra priva di ostacoli. All’interno dei vertici di RedBird, infatti, non tutti sembrano convinti di questa mossa vintage. Tuttavia, ci sono figure all’interno dell’area tecnica che accoglierebbero la notizia con estremo entusiasmo. Tra questi spicca sicuramente Massimiliano Allegri, che vanta un «grande rapporto con Galliani» fin dai tempi del primo scudetto rossonero del 2011.

Anche Igli Tare vedrebbe di buon occhio l’inserimento di una figura così esperta per bilanciare le dinamiche societarie. Mentre l’Inter di Cristian Chivu continua a godere di una stabilità invidiabile sia in campo che fuori, il Milan deve decidere se cambiare rotta a livello dirigenziale. La presenza di Galliani darebbe quella protezione mediatica e politica che, secondo molti tifosi e addetti ai lavori, è mancata drasticamente durante l’attuale gestione tecnica di Allegri.

