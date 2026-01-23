Pellegatti pazzo di Allegri: «Max è l’isola felice del Milan. Ringrazio Tare per un motivo»

Pellegatti, noto giornalista tifoso rossonero, ha elogiato il grande lavoro di Max Allegri e ringraziato Tare per averlo riportato a Milanello

Nel consueto appuntamento sul suo canale YouTube, la voce storica del tifo rossonero, Carlo Pellegatti, ha dedicato un editoriale al miele per Massimiliano Allegri. Con la sua inconfondibile retorica, Pellegatti ha esaltato la stabilità che il tecnico livornese ha saputo riportare a Milanello, definendo la scelta della società come la chiave di volta del nuovo corso.

L’analisi di Pellegatti: “Dalle stalle alle stelle”

Il giornalista ha voluto sottolineare quanto sia cambiato il clima intorno alla squadra rispetto a pochi mesi fa:

Con un’efficace metafora culinaria, Pellegatti ha risposto a chi critica il gioco non sempre spettacolare del Mister: “Dopo aver mangiato pane secco per un anno, oggi mangiamo buoni nutrienti. Non capisco chi si lamenta perché altri mangiano cose più profumate. Io mi sto divertendo”. Il valore della stabilità: Allegri non è solo l’uomo dei punti, ma la “grande forza” capace di mantenere il Milan ai vertici della classifica, garantendo quella solidità necessaria per sognare lo Scudetto 2026.

L’effetto Allegri sulla classifica

Le parole di Pellegatti arrivano in un momento di grande euforia: il Milan è secondo in solitaria e si appresta ad affrontare la Roma con la consapevolezza di chi ha ritrovato la propria identità. Per Pellegatti, il “cibo” offerto da Allegri è esattamente ciò di cui il club aveva bisogno per uscire dal digiuno di successi.