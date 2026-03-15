Pellegatti avvisa il Milan: «Top club di Premier vogliono un difensore rossonero! Credo che…»

Pellegatti, noto giornalista tifoso del Milan, ha fatto il punto sul futuro di Pavlovic: diversi club inglesi sul centrale serbo

Nel suo ultimo video su YouTube, Carlo Pellegatti ha acceso i riflettori su Strahinja Pavlovic, finito prepotentemente al centro di diverse voci di mercato.

Il difensore serbo, protagonista di una crescita tattica esponenziale sotto la guida di Allegri, è diventato l’oggetto del desiderio di alcuni top club inglesi.

PAROLE – «Girano voci di un possibile attacco dei club inglesi a Pavlovic. Per questo motivo il Milan cercherà di blindarlo aumentandogli l’ingaggio, oggi prende 1,7, almeno portarlo a 2,5,. Per un difensore della sua qualità mi sembra ancora poco per difenderlo dagli attacchi dei ricchi club inglesi. Pavlovic è il classico giocatore che potrebbe esaltare la tifoseria inglese perchè è un giocatore di forza, adesso anche di qualità, protetto come lo ha intelligentemente Allegri. È un giocatore che non è più nell’uno contro uno, lasciato li nelle praterie, e quindi è diventato più forte anche mentalmente, non soffre più neanche l’avversario».

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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