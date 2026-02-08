Pellegatti provoca: «Agenti evitano il Milan per le visite mediche troppo scrupolose. Allora io non ho capito nulla»

Pellegatti provoca dopo i casi Boniface e Mateta. Le parole del giornalista esperto dei rossoneri su un’indiscrezione relativa al mercato

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha rivelato un’indiscrezione sorprendente che arriva dall’Inghilterra, riguardante la percezione delle visite mediche del Milan. Secondo la notizia, alcuni agenti starebbero evitando il club rossonero come destinazione per i propri assistiti a causa della severità dei controlli clinici.

Pellegatti ha espresso perplessità su questa situazione, considerando che i rigori delle visite mediche del Milan dovrebbero invece essere un vantaggio per tutelare la salute dei giocatori.

LA SITUAZIONE DELLE VISITE MEDICHE – «Il mondo si sta capovolgendo, dico questo perchè ieri ero su un sito e leggo che alcuni agenti starebbero ora puntando ad evitare il Milan come destinazione per i loro giocatori per il prossimo mercato per le visite mediche ritenute troppo scrupolose, che in passato avrebbero portato alla cancellazione di trasferimenti già avanzati, spingendo le procure a privilegiare altre operazioni. Il club rossonero è considerato uno dei club più severi nei controlli clinici, con possibile impatto sulle operazioni».

UN PARADOSSO – «Ecco allora io non ci ho capito niente, il mondo si sta capovolgendo, se questo fosse vero. Invece di venire al Milan perchè c’è un grande scrupolo sulle visite mediche così i loro protetti, i giocatori di questi fantomatici agenti, dovrebbero essere ancor più curati e ci sarebbe una maggiore prevenzione, invece secondo questa indiscrezione, ipotesi, non vengono perchè il Milan te li visita troppo bene».

LEGGI ANCHE – Ultimissime calciomercato Milan | Trattative | Ultim’ora