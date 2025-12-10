Pedullà elogia il Milan dopo la vittoria sul Torino: Pulisic un genio, mentre sul gol di Rabiot…

Pedullà parla così del Milan dopo la vittoria sul Torino. Dal genio di Pulisic al gol di Rabiot: ecco le sue parole

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha commentato sul suo canale YouTube la spettacolare rimonta del Milan nel posticipo dell’Immacolata, una vittoria per 3-2 sul Torino dopo essere stato sotto di due gol. Il fulcro della sua analisi è stato Christian Pulisic, definito “quel gran genio” capace di entrare dalla panchina e cambiare la partita con una doppietta decisiva. Pedullà ha ricordato che Pulisic aveva la febbre appena quarantotto ore prima, un dettaglio che rende la sua performance ancora più straordinaria. Entrato al 21′ del secondo tempo, l’americano ha subito lasciato il segno, regalando tre punti pesantissimi al Milan, che aggancia il Napoli a quota 31 punti e supera l’Inter ferma a 30, delineando le tre squadre che stanno indirizzando il campionato.

Pedullà, Il Dettaglio Tattico e la Rete di Rabiot

La partita è stata definita difficile da interpretare, soprattutto a causa di un primo tempo complicato. Il Milan ha perso quasi subito Leao per un problema agli adduttori, privandosi del suo riferimento principale. Allegri, squalificato e in tribuna, ha dato indicazioni a Landucci per riorganizzare la squadra, piazzando Ricci e alzando Loftus-Cheek. La frazione iniziale ha visto il Milan subire il rigore trasformato da Vlasic, seguito dal raddoppio di Zapata. Pedullà ha sottolineato che in partite così compromesse, è fondamentale trovare subito l’episodio giusto per rientrare. Questo è arrivato con il “Rabiot”, autore di un gol straordinario che, a detta del giornalista, “entra di diritto nella galleria dei più belli fin qui e che probabilmente resterà anche a fine stagione, uno dei goal più belli del campionato.”