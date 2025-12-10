Arbitri Serie A, la designazione completa per la 15esima giornata: ecco il fischietto di Milan Sassuolo

Arbitri Serie A, ecco la designazione completa per la 15esima giornata. Il direttore di gara per Milan Sassuolo sarà…

La Serie A ha ufficializzato i nominativi degli arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le dieci gare valide per la 15ª giornata del Campionato 2025/26. Il programma si estende su quattro giorni, con incontri cruciali sia in vetta che in coda alla classifica.

La giornata si aprirà venerdì sera con l’anticipo Lecce-Pisa, arbitrato da Sacchi J.L. Sabato, spicca la sfida serale tra Atalanta e Cagliari, affidata a Di Marco.

Arbitri Serie A, Designazioni Chave: Milan, Inter e Juventus

Domenica sarà la giornata più ricca, con tre incontri di cartello. La partita mattutina, Milan-Sassuolo (h. 12:30), vedrà come arbitro Crezzini, con Prontera al VAR. Nel pomeriggio, alle 18:00, l’Inter affronterà il Genoa e sarà diretta da Doveri. Il clou della domenica sera, il big match Bologna-Juventus (h. 20:45), è stato assegnato a Massa, con Mariani al VAR. La giornata si chiuderà lunedì sera con Roma-Como, diretta da Feliciani. Tutte le designazioni sono state comunicate per garantire la massima trasparenza in vista di un turno di campionato denso di sfide importanti.