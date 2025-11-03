Connect with us

Pavlovic sugli scudi, i quotidiani premiano il centrale: voti e giudizi del difensore centrale serbo

4 secondi ago

Pavlovic

Pavlovic premiato dai quotidiani sportivi, le sue pagelle di Milan Roma parlano chiaro, uno dei migliori in campo!

Tra i migliori in campo c’è stato sicuramente Pavlovic, il difensore centrale serbo ha realizzato il gol dell’1-0 dopo aver accompagnato la lunga discesa sulla fascia di Rafael Leao. Si è reso ancora una volta efficace anche in fase offensiva e non solo in quella difensiva.

I principali quotidiani sportivi hanno giudicato così la sua prova in Milan-Roma:

LA GAZZETTA DELLO SPORT, VOTO 7,5«Secondo gol stagionale con un grande inserimento. Va a cercare il raddoppio senza dimenticare di difendere. Concentrato e determinato: Superman».

CORRIERE DELLO SPORT, VOTO 7,5«Non era un calcio piazzato, ma una ripartenza: lui si è fatto tutto il campo per andare a chiudere l’azione. Un gol che premia sacrificio e dedizione in una partita da leader assoluto».

TUTTOSPORT, VOTO 7,5«Sul gol, il secondo stagionale per lui, fa una volata che dimostra tutta la ferocia agonistica. E dietro è monumentale».

