Milan Roma, prova di carattere contro i giallorossi: Leao-Pavlovic regalano la vittoria, Maignan decisivo sul rigore di Dybala. Allegri si iscrive alla corsa scudetto

Milan Roma, grandissima vittoria di carattere della squadra di Allegri che si iscrive ufficialmente alla corsa scudetto: Leao, Pavlovic e Maignan decisivi

Il Milan ha conquistato una vittoria fondamentale contro la Roma, sebbene l’inizio del match di ieri sera sia stato tutt’altro che positivo. Come ammesso da Massimiliano Allegri, i rossoneri «hanno sbagliato tutto quello che c’era da sbagliare» nei primi 35 minuti, sotto la grande pressione dei giallorossi.

La svolta è arrivata grazie a un lampo individuale: una «super accelerazione di Rafael Leao» ha propiziato il gol di Strahinja Pavlovic. Il Diavolo in vantaggio ha cambiato il corso della gara, che da lì è diventata un’altra partita. Nel secondo tempo, il Milan «ha legittimato il successo», creando occasioni su occasioni. Nel finale, però, l’eroe è stato Mike Maignan, che con la sua parata su rigore di Paulo Dybala ha blindato il risultato.

Milan Roma, classifica e obiettivi futuri

Come sottolinea il Corriere della Sera, con questa vittoria il Milan sale a «-1 dal primo posto del Napoli». I rossoneri si trovano ora al secondo posto in classifica a pari merito con Roma e Inter.

Questa è stata una «prova di carattere» della formazione di Allegri che, nonostante le assenze di due titolarissimi come Adrien Rabiot e Christian Pulisic, ha saputo «soffrire prima e poi ha saputo reagire alla grande», meritando di tornare al successo dopo due pareggi consecutivi.

Allegri, nel post-partita, ha confermato la difficoltà iniziale: «I primi 35 minuti la Roma meritava il vantaggio, assolutamente… ci hanno dato tanta pressione e diventano noiosi». Guardando avanti, Max punta a «preparare nel modo migliore possibile la trasferta di Parma», sperando nel recupero di Pulisic e Rabiot.