Pavlovic, Allegri sorride: il serbo torna titolare contro la Roma? Cosa filtra da Milanello
Pavlovic, importante novità da Milanello: il difensore serbo tornerà titolare nella sfida di domenica sera contro la Roma all’Olimpico
Il Milan si prepara alla delicatissima trasferta di domenica sera contro la Roma di Gasperini con due rientri di lusso che spostano gli equilibri tattici di Massimiliano Allegri. Dopo il tour de force di inizio 2026, il tecnico livornese ritrova i suoi leader per blindare il secondo posto e continuare la caccia all’Inter.
Secondo le ultime indiscrezioni da Milanello, la difesa rossonera tornerà a indossare l’abito dei giorni migliori, quello che ha garantito solidità e imbattibilità per lunghi tratti della stagione.
Il ritorno del “guerriero” Pavlovic
La notizia più attesa riguarda Strahinja Pavlovic. Il centrale serbo è pronto a riprendersi il posto da titolare dopo un’assenza forzata che ha pesato nelle ultime rotazioni:
- I nove punti di sutura: Pavlovic aveva saltato le sfide contro Como e Lecce a causa del brutale scontro di gioco con Comuzzo durante il match contro la Fiorentina. Un impatto tremendo che gli era costato nove punti di sutura all’arcata sopraccigliare e la necessità di osservare un periodo di riposo precauzionale per i traumi alla testa.
- Il trio delle meraviglie: Con il rientro dell’ex Salisburgo, Allegri ricompone il terzetto difensivo titolare nel suo 3-5-2. Pavlovic agirà sul centro-sinistra, affiancato dal perno centrale Matteo Gabbia (definito il vero trascinatore del reparto in questa stagione) e da Fikayo Tomori sul centro-destra.
- Staffetta con De Winter: Koni De Winter, che ha ben figurato sostituendo il serbo nelle ultime uscite, tornerà inizialmente in panchina, pronto a subentrare a gara in corso.
Modric riprende il comando
Non solo difesa: anche il cuore del gioco rossonero ritrova il suo interprete più carismatico. Luka Modric, dopo aver gestito le fatiche nel filotto di partite ravvicinate, tornerà dal primo minuto nel cerchio di centrocampo. Il croato, che viaggia con una media titolarità del 90% in questo campionato, avrà il compito di scandire i tempi contro il pressing asfissiante della Roma, supportato dalla fisicità di Fofana e dalla dinamicità di Adrien Rabiot.