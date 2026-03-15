Pavlovic a Milan TV: «Vogliamo i tre punti, siamo pronti per questa sfida»

Pavlovic ha caricato l’ambiente prima del match contro la Lazio, sottolineando come la vittoria nel derby abbia dato la spinta necessaria per cercare di accorciare

L’atmosfera dello Stadio Olimpico si scalda in vista del calcio d’inizio e il club rossonero non vuole farsi trovare impreparato. Dopo il successo nella stracittadina contro l’Inter, la squadra guidata da Massimiliano Allegri, il tecnico toscano esperto nella gestione delle fasi cruciali del campionato, scende in campo con l’obiettivo di portare a casa il bottino pieno. Una vittoria stasera permetterebbe di ridurre il distacco dai nerazzurri a sole cinque lunghezze, riaprendo ufficialmente ogni discorso per il titolo a nove giornate dalla conclusione della stagione.

A pochi minuti dal via, è intervenuto Strahinja Pavlovic, il roccioso difensore serbo noto per la sua fisicità imponente e la grinta nei duelli aerei, che ha parlato dell’importanza del momento e della preparazione del match. Il centrale, pilastro della retroguardia del Diavolo, ha ribadito la ferma volontà del gruppo di dare continuità ai risultati positivi ottenuti recentemente.

Le dichiarazioni di Strahinja Pavlovic

ENERGIA POST DERBY – «Siamo pronti per stasera: è una partita molto molto difficile. Dobbiamo essere pronti da subito, pensare a noi stessi e fare la nostra partita».

PREPARAZIONE DEL MATCH – «Siamo pronti per stasera e per questa atmosfera: dobbiamo fare di tutto per i tre punti. Siamo pronti».

LE ULTIMISSIME MILAN LIVE

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

La quota LAZIO-MILAN OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI e grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su LOTTOMATICA e GOLDBET.