Pavlovic Milan, il ritorno del guerriero rossonero contro la Roma: difesa al completo

Pavlovic Milan, il rientro del centrale serbo rappresenta una notizia chiave in vista della sfida contro la Roma

Dopo settimane di prudenza e gestione attenta, Strahinja Pavlovic, difensore centrale serbo classe 2001 noto per fisicità, aggressività e personalità, è pronto a tornare dal primo minuto con la maglia del Milan. Un recupero importante per lo scacchiere difensivo di Massimiliano Allegri, allenatore esperto e pragmatico, che ritrova così uno dei pilastri del reparto arretrato.

Il rientro di Pavlovic arriva dopo lo stop accusato nel pareggio con la Fiorentina, gara nella quale il centrale era stato costretto a lasciare il campo a causa di una violenta botta alla testa, poi suturata con nove punti alla tempia. Nonostante la forte volontà del giocatore di rientrare già contro Como e Lecce, lo staff medico e tecnico ha scelto la via della cautela. Una decisione di buon senso, che oggi permette al serbo di tornare con maggiore sicurezza e continuità.

La partita contro i giallorossi ha anche un valore simbolico per Pavlovic. Proprio all’Olimpico, infatti, il difensore aveva segnato il suo primo gol in rossonero, in una sfida contro la Lazio di circa un anno e mezzo fa. Un precedente che rafforza il peso emotivo del suo rientro, anche alla luce del fatto che all’andata contro la Roma era stato decisivo con una prestazione dominante.

Come riporta Guidi sulla La Gazzetta dello Sport, con Pavlovic di nuovo a disposizione, Allegri può ricomporre il terzetto titolare in difesa formato da Fikayo Tomori, centrale inglese rapido e aggressivo, Matteo Gabbia, difensore italiano affidabile e ordinato, e lo stesso Pavlovic. Resta comunque aperta l’opzione Koni De Winter, centrale belga in crescita nelle ultime settimane, che potrebbe offrire soluzioni alternative e non esclude del tutto sorprese nelle scelte iniziali.