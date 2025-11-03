Pavlovic scatto da un’area all’altra: svelati i secondi che ci ha messo il centrale a percorrere praticamente tutto il campo

La vittoria di misura del Milan sulla Roma (1-0), andata in scena ieri sera nel prestigioso scenario di San Siro. Il gol che ha deciso l’incontro per i rossoneri al 39° minuto del primo tempo ha messo in luce non solo la consueta progressione del fuoriclasse portoghese Rafael Leão, il dinamico attaccante esterno, ma anche una sorprendente impresa atletica di Strahinja Pavlovic.

L’Asse Leão-Pavlovic e il Contropiede Perfetto

L’azione si è sviluppata in maniera fulminea, incarnando l’efficacia del contropiede guidato da Leão. Il portoghese, ricevuta palla sulla fascia, ha messo in mostra il suo devastante cambio di passo, superando gli avversari e addentrandosi in area di rigore. L’assist finale, servito a rimorchio, ha trovato la perfetta conclusione di Pavlovic, il possente difensore serbo che, per l’occasione, si è trasformato in un implacabile bomber.

La Curiosità Cronometrica: 13,27 Secondi di Adrenalina

È proprio l’inserimento di Pavlovic ad aver acceso i riflettori delle statistiche. Una curiosità emersa dagli highlights post-partita rivela un dato impressionante: lo scatto di Strahinja Pavlovic, partito dalla propria area di rigore per concludere l’azione in quella avversaria, è durato appena 13,27 secondi.

Questo tempo eccezionale non solo certifica l’incredibile condizione fisica del giocatore, ma sottolinea anche la rapidità e la fluidità della transizione offensiva organizzata dall’allenatore Massimiliano Allegri, il tecnico livornese che, con la sua filosofia pragmatica, ha saputo esaltare l’atletismo dei suoi uomini.

La capacità di un difensore di coprire l’intera lunghezza del campo in meno di 14 secondi per finalizzare un’azione è un segnale forte: il Diavolo non solo sa difendere, come dimostrato dalla resistenza nel secondo tempo e dal rigore parato da Mike Maignan, ma è anche capace di ferire l’avversario con letali fiammate verticali. Il gol di Pavlovic non è solo un punto in classifica, ma un record di velocità che testimonia la sua determinazione in campo.