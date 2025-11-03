Conferenza stampa Pavlovic: «Il mister mi lascia libero. Addio la scorsa estate? Non penso a questo»

Conferenza stampa Pavlovic, il difensore centrale del Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida con la Roma

Strahinja Pavlovic protagonista assoluto in Milan-Roma, al termine del match, è intervenuto in conferenza stampa. Il difensore centrale serbo ha risposto così alle varie domande:

SULLA VITTORIA E LE CONSEGNE DEL MISTER – «Importante vittoria. Mi piace correre, il mister mi lascia libero e io sono contento di aver segnato in quel contropiede».

COSA E’ CAMBIATO QUEST’ANNO? – «Come ho detto, la Serie A è molto difficile rispetto agli altri campionati. C’è molta tattica e il mio primo anno non è stato semplice. Ho dovuto imparare quando correre, quando aspettare, come fare l’uno contro uno. Poi io cerco di lavorare sempre. Mister Allegri mi ha migliorato, come giocatore e come squadra».

POTEVA ANDARE VIA IN ESTATE – «Onestamente, io non penso questo. Io all’inizio della stagione ho avuto molti obiettivi qui, non ho mai pensato altro».