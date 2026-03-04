Connect with us

Pastore difende Leao: «Coprono tutti nel Milan, almeno uno che non lo fa»

Il pareggio o la prestazione opaca contro squadre di fascia media scatena sempre accesi dibattiti, specialmente quando coinvolge la stella polare dell’attacco del Diavolo. Durante l’ultimo appuntamento con “Fontana di Trevi”, il celebre format di approfondimento firmato Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha analizzato con estrema lucidità la prova offerta da Rafael Leao contro la Cremonese.

PAROLE – «Come si può criticare Leao che con la Cremonese ha fatto la miglior partita del 2026, sono allibito a leggere le critiche a Leao. Sbaglia dei gol ma li ha sempre sbagliati, sbaglia a tirare, ma non ha mai corso così tanto e cosi bene come contro la Cremonese. È tornato a saltare l’uomo, a scartare, a lasciare sul posto l’avversario, a creare superiorità, poi se ce la prendiamo su Leao perchè è il più vistoso, perchè non copre, Leao non ha mai coperto ma ci sta, coprono tutti nel Milan almeno uno che non lo fa. Leao è il vice capo cannoniere della Serie A e ha la media gol migliore rispetto agli altri 3 attaccanti a 9 gol come lui. Se critichiamo Leao cosa dobbiamo dire di tutti gli altri che stanno facendo peggio»

