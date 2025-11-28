Pasotto parla così di Nkunku. Un percorso al Milan simile a quello di Origi? Le parole del giornalista

Pasotto, giornalista de La Gazzetta dello Sport, parla così di Nkunku e di un possibile scenario simile a quello che fu per Origi

Marco Pasotto, giornalista di gazzetta.it, ha espresso preoccupazione riguardo la situazione di Christopher Nkunku al Milan, notando come i toni più pessimisti tra i tifosi e gli osservatori già evochino uno scenario simile a quello di Divock Origi: quello di un investimento fallimentare, milioni spesi inutilmente, e un rendimento inesistente che porta all’oblio. Tuttavia, Pasotto invita alla cautela, sottolineando che esistono buone ragioni per credere che il futuro di Nkunku sarà differente da quello del belga, il cui addio sembra ormai imminente.

La differenza fondamentale, secondo il giornalista, risiede nella base dell’acquisto. Mentre Origi era arrivato a parametro zero pur con un contratto pesante, Nkunku rappresenta un “acquisto vero che più vero non si può”. Il Milan ha investito la cifra più cospicua dell’estate, sborsando 37 milioni più bonus per il francese, che percepisce anche uno stipendio superiore (circa 5 milioni netti a stagione) rispetto a Origi. L’importanza dell’investimento eleva le aspettative e rende la sua assenza, o il suo scarso impatto, un problema di notevole rilevanza.

Pasotto e un cambio che deve arrivare presto

Più il tempo passa, più l’assenza di Nkunku si fa sentire nelle prestazioni rossonere, specialmente in una rosa considerata corta. I numeri del francese in stagione sono attualmente molto esigui: 9 presenze totali, di cui solo 3 da titolare, per appena 325 minuti giocati. Il suo unico gol è stato un’acrobazia in Coppa Italia contro il Lecce, un lampo che aveva illuso l’ambiente milanista sulla sua potenziale centralità. Tuttavia, gli indizi positivi si sono rapidamente dissolti, e Nkunku è rimasto in secondo piano.

La situazione è critica perché, in una rosa limitata, le alternative devono essere affidabili e non punti interrogativi. In vista della partita contro la Lazio, Nkunku si gioca una maglia da titolare con Loftus-Cheek per affiancare Leao. La pressione è alta, e l’attesa per un cambio di marcia è palpabile, con il “palloncino rosso” (allusione al cartellino rosso) sempre in agguato per l’eventuale bocciatura definitiva.