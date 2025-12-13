Pasotto analizza così il tandem offensivo del Milan. Le sue parole sulle prestazioni di Leao e Pulisic

Pasotto parla così del Milan e del tandem offensivo rossonero formato da Rafael Leao e Christian Pulisic. Ecco le sue parole

Marco Pasotto, scrivendo per Gazzetta.it, ha analizzato la stagione del Milan concentrandosi sulla coppia offensiva composta da Rafael Leão e Christian Pulisic. Il giornalista ha notato come l’allenatore rossonero sia apparso convinto nell’adottare un modulo senza un centravanti fisso. Tuttavia, le scelte tattiche sono state spesso forzate dalle assenze: Giménez ha giocato quando uno tra Leão o Pulisic non era disponibile, creando un costante “inseguimento” tra i due esterni, che raramente sono stati in campo insieme al meglio della condizione.

Pasotto, Le Lesioni che Hanno Condizionato la Stagione

Le assenze dei due giocatori chiave hanno rappresentato una vera “corsa a ostacoli”. Leão, in particolare, si è infortunato alla prima uscita stagionale in Coppa Italia contro il Bari (trauma elongativo al polpaccio destro), costringendolo a saltare ben cinque partite (Cremonese, Lecce, Bologna, Udinese, Lecce in coppa). Subito dopo è toccato a Pulisic fermarsi per una lesione al bicipite femorale destro rimediata in Nazionale, che lo ha tenuto fuori per quattro incontri (Fiorentina, Pisa, Atalanta, Roma), più un’ulteriore assenza per affaticamento contro la Lazio.

Nonostante queste evidenti difficoltà e le mancate combinazioni tra i suoi talenti offensivi, il Milan sta sorprendentemente riuscendo a mantenere le posizioni di vertice. Pasotto evidenzia che la percezione diffusa è quella del Diavolo come “terzo incomodo” nella lotta Scudetto, guidata da Napoli e Inter (le favorite secondo l’allenatore stesso). Il solo fatto di resistere in vetta, pur con le criticità della rosa dovute agli infortuni, genera una proiezione confortante: se e quando la situazione fisica si stabilizzerà, l’attuale “terzo incomodo” potrebbe dimostrare di essere una pretendente molto più seria al titolo.